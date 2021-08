A Baradili musica e teatro per quattro giorni con Festival Cantiere

Baradili

Da giovedì la rassegna di Progetti Carpe Diem, sul palco anche Giusi Merli

Tutto pronto a Baradili per la XXVI edizione del Festival Cantiere, la rassegna di Progetti Carpe Diem che, da ventisei anni, porta in Sardegna i più importanti e premiati protagonisti del teatro di ricerca e sperimentazione italiano.

Nel cuore della Marmilla, spazio al grande teatro nel paese più piccolo della Sardegna. Dal 19 al 22 agosto, il festival propone quattro giornate di spettacoli, musica, libri e storie da raccontare con tanti ospiti: tra gli altri Paolo Benvegnù, Roberta Lidia De Stefano, Giovanni Guidi, Michele Dalai, Roberto Abbiati, Patrizio Dall’Argine.

Tema di quest’anno è “La dignità dell’arte”, a rivendicare da un lato la resistenza di un comparto tra i più duramente colpiti dall’emergenza pandemica; e dall’altro l’importanza dei progetti culturali di comunità. “Fare arte nel paese più piccolo della Sardegna”, spiegano gli organizzatori Aurora Aru e Franco Marzocchi, “è sempre più importante perché abbiamo il dovere di riuscire a stimolare nelle persone questioni collettive essenziali, specie nei luoghi in cui la cultura fa più fatica ad arrivare”.

La prima giornata di festival, sarà quindi giovedì 19 agosto, alle 20, a Casa della Vite. A fare da apripista, il racconto di un viaggio tra i 377 comuni della Sardegna: si tratta del progetto di Sebastiano Dessanay, che ha raccolto in musica e parole le sensazioni del suo giro dell’isola in bicicletta, dal titolo “377: racconti per chitarra”.

Le composizioni originali di Dessanay, nate con un ukulele basso, sono state sviluppate e arrangiate insieme al chitarrista Francesco Morittu. Il risultato è una musica in divenire inframmezzata dai racconti letti e interpretati dall’attrice Mila Vanzini.

A seguire, negli spazi dell’Ex Officina Usai, il festival si fa cantiere come nella sua lunga tradizione, ovvero fucina di idee e sperimentazione, di spettacoli che nascono o prendono forma in residenza, nell’incontro tra gli artisti, nell’interazione con la comunità ospitante.

È il caso di “Bestie”, lo spettacolo che andrà in scena in forma di studio sui testi di Federigo Tozzi, una raccolta di brevissimi racconti a metà fra prosa e poesia, aforismi, squarci, che costituiscono una sorta di frammentario viaggio interiore nelle inquietudini di un grande scrittore del ‘900, riscoperto soltanto dopo la sua prematura scomparsa. Lo spettacolo è una co-produzione firmata dal Teatro della Limonaia – una delle grandi istituzioni del teatro europeo – e Il Lavoratorio di Firenze, tra le più fertili realtà di sperimentazione per le arti performative in Italia.

Sul palco Giusi Merli (nota al grande pubblico per il ruolo de “La Santa” ne La grande bellezza di Sorrentino); e Alessandro Baldinotti, attore e autore che ha lavorato con i maggiori registi italiani fra cui Gabriele Lavia, Paolo Poli, Carlo Cecchi, Stefano Massini. Mentre la regia è firmata da Andrea Macaluso, attore e regista, fondatore de Il Lavoratorio.

Nella pagina facebook “Festival Cantiere XXVI Edizione // Baradili 2021” si può consultare la locandina con il programma completo.

Martedì, 17 agosto 2021

