Il mare l’hanno quasi sempre visto in cartolina, o in fotografia. Il tratto che impreziosisce e rende unico il golfo di Orosei, poi, nemmeno sapevano come fosse fatto. Antonietta Cambone, 83 anni, e il marito Giuseppe Chessa, di novanta, hanno sempre lavorato sodo, nella loro Galtellì. Lui ha fatto l’allievo pastore, poi si è messo in proprio e, prima della meritata pensione, ha lavorato la terra insieme alla moglie, producendo frutta e verdura e “Sa cofittura”, la più nota “aranzada”, il dolce composto da buccia di arancia, mandorle e miele. Da pensionati, giorno dopo giorno, un desiderio si è fatto sempre più spazio nelle loro teste: “Vogliamo visitare il golfo di Orosei, non l’abbiamo mai visto”. A esaudire la loro richiesta è stato uno dei loro dodici nipoti, Giuseppe, titolare di un’azienda che noleggia gommoni e barchini nella stessa Orosei. La gita speciale è avvenuta due giorni fa: tre ore di navigazione, la coppia di nonnini ha visto e ammirato la spiaggia di Cala Luna, Cala Sisine e la grotta del Bue Marino. Perle, unicità sarde viste per la prima volta.

“Sono percorsi difficilissimi, in alcuni punti si può arrivare o col gommone o dopo lunghe camminate”, spiega, a Casteddu Online, il nipote: “Ho voluto fare questo regalo ai miei nonni perchè so quanto fosse forte il loro desiderio di vedere quello spicchio di mare che si trova non distante dalla loro Galtellì”. L’abbraccio finale, una volta ritornati a terra, è stato lunghissimo e intensissimo. E Antonietta e Giuseppe, felici ed emozionati, hanno già raccontato tutti i dettagli del tour marino ai loro otto figli, undici nipoti e cinque pronipoti.

