Andrea Mascia 10 anni di Cagliari è il nuovo campione sardo del Concorso Creator Lego in Sardegna. Il titolo del suo diorama è "La Leggenda del dragone cinese". Con 1907 voti ha vinto la finale sbaragliando la concorrenza di altri 7 concorrenti agguerriti arrivati da tutta l isola. Precede il 2/o classificato Davide Vacca di Capoterra fermatosi a 1492 voti e Leonardo Cocco di Sant'Andrea Frius con 1471 voti. Alla votazione hanno partecipato 23 Associazioni Lego italiane. Hanno votato complessivamente 9310 persone Quella di quest'anno è la quinta edizione del concorso organizzata dall'Associazione Culturale Karalisbrick, si è svolta presso il Museo del Mattoncino a Sestu.



Fonte: Ansa Sardegna

