8 marzo: campagna antiviolenza, 'ogni giorno senza paura' - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 08 MAR - "L'8 ogni giorno senza paura ": è la campagna lanciata dal Centro Antiviolenza Donna Ceteris in collaborazione con i Comuni di Cagliari, Monserrato, Quartu e Maracalagonis.

Il progetto punta al coinvolgimento di scuole, attività commerciali, associazioni, enti pubblici, enti privati, strutture sanitarie e forze dell'ordine sul tema della violenza sulle donne. "Un modo - dichiara la presidente del Centro Donna Ceteris Silvana Maniscalco - per costruire e rendere attiva e operativa la rete di protezione sociale su una delle piaghe umane più difficili da ricomporre. In questo modo vogliamo che ognuno e ognuna possano sentirsi protagonisti di una battaglia che deve riguardare tutti allo stesso modo, donne e uomini".

L'invito dell'associazione è diretto a far emergere e trovare una soluzione a casi sommersi o non dichiarati di violenza o maltrattamento. L'obiettivo è quello responsabilizzare l'intera comunità ad un monitoraggio attivo su presunte relazioni di violenza nei propri ambiti sociali di prossimità (reti parentali, amicali, di condominio).

Un'azione civica e sociale - spiegano i promotori - disseminata lungo tutti i 12 mesi dell'anno, superando così l'impostazione più convenzionale delle sole ricorrenze (25 novembre/8 marzo) per una sensibilizzazione costante e ripetuta.

Per il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, "sensibilizzare la comunità su un tema come quello della violenza contro le donne è un passo importante per agire sui comportamenti e sul pensiero delle persone. L'amministrazione comunale di Cagliari ha a cuore questa difficile piaga sociale".

"Un'iniziativa - afferma l'assessora alle Politiche Sociali Viviana Lantini - che oltrepassa l'8 marzo, e le più iconiche campagne di comunicazione". In questo progetto, infatti, "si intravede la volontà di un impegno comune e prolungato, un progetto basato sulla partecipazione e sulla centralità dei cittadini, oltre le date e oltre le celebrazioni". (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna