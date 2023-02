76enne ucciso in casa a Cagliari, una persona fermata - Sardegna

Un uomo di 76 anni, Venerato Sardu, è stato trovato morto stanotte nel suo appartamento di Cagliari in via Ogliastra, nel quartiere di Is Mirrionis.

Secondo i carabinieri che indagano sull'accaduto, si tratta di un omicidio e ci sarebbe già il fermo di una persona sospettata, un uomo di 52 anni.

A dare l'allarme sarebbero stati i familiari della vittima, che viveva da solo in casa, perché non rispondeva al telefono.

I Vigili del fuoco hanno forzato il portone d'ingresso e l'uomo è stato ritrovato riverso a terra con una profonda ferita alla testa. Sul posto anche il 118, il magistrato di turno e il medico legale.

Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna