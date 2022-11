Nughedu Santa Vittoria

L’iniziativa promossa dall’associazione S.V.S. Viaggi per la Salute è arrivata in provincia di Oristano

Ha fatto tappa a Nughedu Santa Vittoria e Ghilarza – tra ieri e oggi – la seconda edizione di 700mila passi, iniziativa promossa da S.V.S. Viaggi per la Salute, associazione che si occupa di migrazione sanitaria, mettendosi al servizio di chi per motivi di salute, deve recarsi in strutture sanitarie all’interno e al di fuori dell’Isola.

Zaino in spalla, i referenti percorreranno a piedi mezza Sardegna in 15 giorni con l’intento di “sensibilizzare la politica e le persone sui sacrifici che devono affrontare i sardi per l’assistenza di base o per avere una diagnosi”, spiega Antonello Delogu, responsabile della comunicazione dell’associazione presieduta da Renato Pischedda, che nutre la speranza di una sanità “incentrata sui territori e non sui numeri”.

Tappe del lungo percorso saranno gli ospedali minori: “Siamo partiti da Cagliari e arriveremo a Nuoro”, continua Delogu, “passando per gli ospedali di Isili, Sorgono, Ghilarza, Macomer, per concludere a Nuoro”.

Lungo il percorso, i referenti dell’associazione condivideranno chilometri e speranze con i comitati locali dei territori, impegnati a tenere alta l’attenzione sulle emergenze sanitarie e il diritto alla salute delle zone periferiche della Sardegna, che rischiano di diventare Isole nell’Isola. Durante le fermate incontreranno gli amministratori locali.

S.V.S viaggi per la salute, con sede a Nuoro, è la prima associazione di volontariato che in Italia si occupa di migrazione sanitaria, mettendosi al servizio di chi per motivi di salute, deve recarsi in strutture sanitarie all’interno e al di fuori dell’Isola, gestendo per conto del paziente i vari aspetti necessari a raggiungere la legittima speranza di guarire offrendo tra l’altro consulenze sui diritti e la gestione burocratica.

Lo scorso anno la marcia partì da Nuoro per arrivare a Milano e focalizzare l’attenzione sui problemi dei sardi costretti a curarsi fuori dall’Isola.

Martedì, 8 novembre 2022