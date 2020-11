Virus, focolaio nella casa di riposo dell’oasi francescana: 14 anziani positivi a Oristano

A Oristano si registrano 16 nuovi contagi, 14 dei quali concentrati tra gli ospiti della casa di riposo per anziani Oasi francescana. Solo uno di questi presenta qualche leggero sintomo, mentre gli altri sono in buone condizioni. Oggi si registrano anche 4 guarigioni. L’aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus in città è stato comunicato al sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie della Assl di Oristano.

Per effetto dell’aggiornamento odierno i casi di positività al Covid-19 accertati dall’inizio di settembre diventano 335 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 360), i pazienti guariti sono 143 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 168), mentre i soggetti ancora in cura sono 185. Sette i pazienti deceduti.