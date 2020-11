Alunni positivi in due classi, quarantena per compagni e prof: a Villasor 13 positivi in totale

Due alunni di due classi diverse della scuola media di Villasor sono risultati positivi al Coronavirus. La quarantena per i compagni e i professori coinvolti è scattata subito e ora, come spiegano dall’amministrazione comunale, sarà dell’Ats contattare le famiglie val telefono o via email: “Dagli ultimi aggiornamenti da parte di Ats da interlocuzioni con alcuni concittadini, emerge che a Villasor ci sono un totale di 13 positivi.

Due i concittadini dichiarati negativi, ma ne abbiamo altri che sono risultati positivi”.

“Per quanto riguarda la acuola, son state attivate tutte le procedure per seguire il protocollo sanitario, ora gestirà tutto Ats, le famiglie saranno contattate direttamente dal’Azienda Sanitaria Regionale, telefonicamente o via mail, la procedura sarà costantemente monitorata dal sottoscritto”, spiega il sindaco Massimo Pinna, “in concerto anche con il dirigente scolastico; cerchiamo di non perdere la calma e di non trasmettere ansia soprattutto ai ragazzi”.