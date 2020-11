Volontari in azione per ripulire le cucce degli amici a quattro zampe di Villacidro

Volontari in azione anche per ripulire le cucce degli amici a quattro zampe di “Villa Bau canile sanitario comunale di Villacidro”. Le violentissime piogge ieri hanno allagato i box, distrutto parte della recinzione e rovinato gli spazi e le strutture messe a disposizione degli animali.“La situazione in canile è drammatica – hanno comunicato ieri gli operatori del canile – stiamo spostando i cani in concreto pericolo di vita nei box dell’ippodromo, dove comunque non c’è spazio per tutti”. E in seguito a questo appello disperato, i ragazzi di Ecocleanmov, l’organizzazione che opera sul territorio per ripulire l’ambiente dai rifiuti abbandonati, non si sono tirati indietro. Armati di stivali, scope e guantoni hanno aiutato a risistemare il canile. “I cuccioli ieri se la sono vista davvero brutta, l’acqua saliva e i volontari erano impegnati in una corsa contro il tempo per portare al sicuro il più possibile.Fortunatamente i cuccioli stanno bene e i volontari che da sempre si occupano di loro sono riusciti ad arginare il più possibile i danni.Non potevamo tirarci indietro e voltare la faccia ad una richiesta di aiuto di questo tipo – spiegano i ragazzi – e oggi nel nostro piccolo ci siamo rimboccati le maniche e siamo andati a dare una mano”. Ovviamente c’è ancora tanto da fare e i problemi non si fermano all’acqua. “Ci sono tanti cani che aspettano solo di essere adottati” aggiungono i volontari.Tanta la solidarietà delle persone che hanno chiesto di poter aiutare concretamente il canile. Questa mattina, inoltre, in via Giulio Cesare a Monserrato, si è tenuta una raccolta di coperte. “In previsione del periodo invernale il canile ha gran bisogno di coperte e sacchi di crocchette perciò se ne avete e volete donarle non esitate a contattarci” concludono i ragazzi di Ecocleanmov.

