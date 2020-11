Pula vince il premio “Città per il verde” con la riqualificazione del lungomare Santa Margherita. Il premio italiano più importante in materia di sostenibilità, tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico ambientale in Italia, giunto alle 21^ edizione, ha visto trionfare il lungomare di Santa Margherita.“Grazie all’ingegno e alla sensibilità dell’ Architetto Jari Franceschetto – spiega la sindaca Carla Medau – che ha tradotto in modo esemplare le nostre esigenze, abbiamo realizzato un percorso naturale, perfettamente inserito nell’ambiente esistente, tramite l’utilizzo di materiali litoidi locali e arredi in legno che hanno garantito sostenibilità, decoro ambientale e fruibilità di spazi sport e relax, che ci è valso questo riconoscimento nazionale”.Un grande successo quindi per l’amministrazione comunale che sposa e predilige progetti eco-sostenibili. “Ricordo che la minoranza più volte ha deriso e sminuito questo progetto dicendo: “sono 4 assi di legno e qualche panchina che si rovineranno in poco tempo”.Siamo sempre più orgogliosi di portare avanti progetti che puntano su scelte eco-sostenibili – sottolinea Medau – ormai nell’agenda di tutti i governi del mondo, migliorano la fruibilità e il decoro delle nostre bellezze ambientali, restituendo bellezza, vivibilità e migliore qualità della vita”.

