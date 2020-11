Lavori alla rete idrica, stop all’erogazione dell’acqua a Sarroch

Per due giorni sarà interrotto l’approvvigionamento idrico ai serbatoi del comune, l’erogazione idrica alle utenze sarà comunque garantita dall’accumulo nelle vasche che sarà progressivamente integrato secondo il programma dei lavori, ma in funzione dei consumi e con l’esaurirsi delle scorte non possono escludersi disservizi nei punti più alti degli abitati. Eventuali gravi disservizi potranno essere comunicati al servizio Call Center della società ABBANOA, attivo 24h su 24, al numero verde 800.022.040 al fine di poter agire nell’immediato con necessarie azioni correttive.

