Covid: Nyc, da prossima settimana restrizioni sostanziali

Avvertimento del sindaco de Blasio

(ANSA) - NEW YORK, 26 NOV - Il sindaco di New York Bill de Blasio ha avvertito che "la prossima settimana o quella successiva dovremmo vedere alcune restrizioni sostanziali" nella Grande Mela. "Penso che verrà bloccato il servizio all'interno dei ristoranti, le palestre saranno chiuse. Non ne sono contento. Nessuno ne è contento ma è quello che sta arrivando", ha precisato. Si tratta di norme già entrate in vigore ieri per alcune parti di Staten Island, distretto della metropoli che ha registrato un aumento esponenziale dei casi.

Fonte: La Nuova Sardegna

