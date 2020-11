A Città di Castello a scuola in Pinacoteca

Per studenti primaria lezioni nel museo con opera Raffaello

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 25 NOV - A Città di Castello se non c'è spazio, la scuola va in Pinacoteca.

Nell'anno del Covid ma anche delle celebrazioni per Raffaello, le classi della primaria di Rignaldello da qualche giorno stanno infatti facendo lezione nel museo che tra le altre opere preziose custodisce lo Stendardo processionale del grande maestro rinascimentale, del quale si sarebbe dovuto celebrare il Cinquecentenario della morte.

Gli spazi del plesso della frazione tifernate - si spiega in una nota del Comune - non venivano infatti considerati adeguati per una didattica in sicurezza e la soluzione è stata di trasferirsi nel museo, che attualmente è chiuso per le stesse norme anti-Covid. "Non è mai capitato ma chissà che non diventi una prassi in futuro" commentano l'assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli e quello ai Servizi educativi Rossella Cestini. "Abbiamo accolto con entusiasmo - hanno aggiunto - questo progetto sperimentale consapevoli che il patrimonio dell'Ente può esser messo a disposizione della Comunità in questo periodo di emergenza favorendo attività innovative e garantendo la sicurezza e la salute nello svolgimento delle attività didattiche. Per i bambini poi sarà un'esperienza anche molto emozionale che speriamo li formi in modo positivo al loro rapporto con l'arte e con la bellezza. Di certo il museo per loro non sarà un corpo estraneo ma parte della loro quotidianità e della loro storia". (ANSA).