La Nuova del 25 novembre: le strategia anti-Covid e la giornata contro la violenza sulle donne

Fra le altre notizie la sfida a tre per l'elezione del nuovo rettore all'Università di Sassari

SASSARI. C'è sempre la lotta al Covid in primo piano sulla Nuova Sardegna del 25 novembre. Intanto, i dati che segnano una flessione nel rapporto fra tamponi fatti e casi positivi. Resta sempre l'emergenza negli ospedali, tanto che la Protezione civile sottolinea come nell'isola servano 280 medici specialisti per poter affrontare meglio la battaglia contro il coronavirus.

Fra le storie legate alla pandemia, significicativa quella di un medico sardo che riveste il camice a 70 anni per dare una mano ai colleghi in questi momenti difficili.

Ma il 25 novembre è anche la Giornata internazionale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, e la Nuova Sardegna dedica molto spazio a questo evento perché è importante sensibilizzare tutti contro questo odioso crimine.

All'Università di Sassari si è ristretta la lotta per la nomina del nuovo rettore. Il 25 novembre seconda tornata, probabilmente decisiva, in cui in lizza dopo il ritiro di Furesi e Innocenzi restano in tre: Luca Deidda, Gian Paolo Demuro e Gavino Mariotti (quest'ultimo favorito dopo l'exploit del primo turno).

Per lo sport, la presentazione della partita del Cagliari che torna in campo con un ampio turn over e affronta in casa il Verona in Coppa Italia. Partita secca con eliminazione diretta.