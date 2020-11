Cagliari, nuova pista ciclabile a Sant’Elia: in bici da Monte Mixi al lungomare

In arrivo una nuova pista ciclabile a Sant’Elia. Dovrà collegare Monte Mixi col lungomare davanti allo stadio. C’è il sì della giunta Truzzu. L’obiettivo è quello di realizzare un itinerario ciclabile di connessione coi tracciati per le biciclette in corso di realizzazione nel quartiere Monte Mixi, il ponte ciclopedonale, sempre in corso di realizzazione, sul canale di Terramaini e il comparto del lungomare Sant’Elia /Parco degli Anelli.

L’intervento sarà realizzato nel quartiere di Sant’Elia, accanto allo stadio, in una zona adibita allo sport e ai parcheggi. E prevede la realizzazione di una pista ciclabile lungo via Vespucci al fine di collegare il ponte pedonale che attraversa Terramaini in corrispondenza di via dello Sport, su cui è attestato attualmente l’itinerario della zona di Monte Mixi, con il lungomare di Sant’ Elia. Sarà sfruttato al massimo lo spazio disponibile e contemporaneamente sarà minimizzato l’impatto ambientale.

I lavori comprenderanno la demolizione dei marciapiedi esistenti e il rifacimento di nuovi di dimensioni maggiori, per ospitare la nuova pista e la pavimentazione del nuovo tracciato in materiali idonei.

