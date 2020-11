Selargius, 58 nuove luci led illuminano il Riu Nou: “È tornata la luce”

“Sul Riu Nou è tornata la luce”. Ad annunciare la svolta sull’illuminazione del canale tombato tra via San Martino e via Trieste a Selargius è il sindaco Gigi Concu: “Lo so, vi siete – giustamente – lamentati tante volte, ma come vedete ci siamo riusciti: abbiamo sostituito completamente l’impianto di illuminazione del canale tombato di Riu Nou, nel tratto tra via San Martino e via Trieste, con cinquantotto nuovi lampioni con luce a led e a basso consumo. Ci mancano solo gli ultimi otto, che verrano installati tra domani e dopo”, promette il primo cittadino.

“Questa è la Selargius che mi piace, e spero piaccia anche a voi”.

