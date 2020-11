Iglesias, anziana cade in casa e viene soccorsa dai vigili del fuoco

Spettacolare intervento dei pompieri che si sono calati dal tetto per soccorrere la donna impossibilitata a muoversi

IGLESIAS. Spettacolare intervento dei vigili del fuoco del distaccamento iglesiente per soccorrere in una palazzina di in via Fratelli Bandiera per soccorrere una pensionata caduta nel suo appartamento ai piani alti dello stabile. L’anziana donna era sola e impossibilitata a muoversi per le conseguenze della caduta. La porta era chiusa a chiave dall’interno e pertanto non c’era altra possibilità per entrare che sfondarla o accedere all’appartamento dall’esterno.

I pompieri giunti sul posto sono saliti sul tetto della palazzina tramite un lucernaio del vano scala e con attrezzature in dotazione alle squadre di soccorso e tecniche SAF (Speleo alpino fluviali) si sono calati tra un piano e l'altro per poi accedere all'appartamento e affidare la donna agli operatori sanitari inviati dal 118. La donna è stata portata all’ospedale Cto per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di polizia.(l.on)