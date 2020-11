Russia, l’alcol finisce e per ubriacarsi bevono disinfettante per le mani: muoiono in 7

A Yakutsk, in Russia, 7 persone sono morte e altre due sono in coma dopo aver bevuto del disinfettante per le mani come sostituto dell’alcool. A riferirlo è la polizia locale, specificando che le vittime sono state ritrovate prive di coscienza dopo che avevano ingurgitato un grande quantitativo di disinfettante diluito con l’acqua a una festa quando hanno finito l’alcol.

Il gruppo di nove persone ha bevuto il disinfettante antisettico per le mani giovedì a una festa nel villaggio di Tomtor nella regione della Yakutia in Russia. Le prime tre vittime sono state una donna di 41 anni e due uomini di 27 e 59 anni, mentre altri sei sono stati portati in aereo a Yakutsk, capitale della regione.

Venerdì erano morti anche altri tre uomini, di 28, 32 e 69 anni. Un altro decesso è stato segnalato oggi, anche se la loro età e sesso non sono ancora stati rivelati, mentre gli altri due rimangono nel reparto di terapia intensiva. Il ministro della sanità pubblica, Rospotrebnadzor, ha riferito: “Sono stati registrati nove casi di avvelenamento con disinfettante, di cui sette fatali”. Il procuratore dello stato regionale ha detto: “L’avvelenamento è avvenuto a causa del consumo di disinfettante”. I frequentatori della festa bevevano il disinfettante che era a base di metanolo al 69%. Era stato venduto come detergente per le mani durante la pandemia. I funzionari sanitari hanno avvertito la gente del posto di non bere l’antisettico di fabbricazione russa. È stato aperto un procedimento penale.

Anche in India e negli Stati Uniti, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, alcuni cittadini avevano bevuto il disinfettante per le mani per sconfiggere il coronavirus dopo che il Presidente Trump aveva suggerito di iniettarselo nelle vene per uccidere il virus. In Russia l’alcolismo resta una piaga sociale molto estesa, e con le misure di contenimento l’approvvigionamento delle bevande alcoliche ha subito dei grandi ritardi e rallentamenti, rendendo difficile acquistarle. Per questo motivo alcuni cittadini hanno trovato dei modi pericolosi e assurdi per ubriacarsi.

L'articolo Russia, l’alcol finisce e per ubriacarsi bevono disinfettante per le mani: muoiono in 7 proviene da Casteddu On line.