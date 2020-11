Giulia giornaliste a Feminas, l'evento di Cagliari contro la violenza di genere

Il 27 e il 30 novembre la senatrice Valeria Valente e la sociologa Elisa Giomi interverranno nei focus su femminicidio, gli effetti drammatici del lockdown nelle situazioni di violenza domestica, la violenza sul web

Poi ci sarà spazio per approfondire il lavoro svolto fin qui dalla Commissione, i programmi futuri, i rapporti stabiliti con le regioni, in particolare con la Sardegna, e con i centri antiviolenza del territorio.

CAGLIARI. Sono due gli appuntamenti che vedono l’associazione Giulia Giornaliste Sardegna impegnata nell’ambito della manifestazione Feminas , voluta dall' amministrazione comunale di Cagliari per celebrare la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. Il calendario quest’anno si svolgerà interamente sul web per le stringenti misure anticovid varate dal Governo.

Fonte: La Nuova Sardegna

