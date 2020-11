Reati fuori dalla “Sardegna Arena”, Daspo di gruppo per 20 Sconvolts del Cagliari

Cagliari, Daspo di gruppo per i 20 “Sconvolts” autori dei reati commessi fuori dal “Sardegna Arena”.

Il Questore di Cagliari ha adottato i provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.Spo. di gruppo) nei confronti di 20 appartenenti al sodalizio Ultras degli “Sconvolts” che il 25 ottobre scorso, in occasione della partita di calcio Cagliari-Crotone, si erano resi responsabili di numerosi reati tra cui manifestazione non preavvisata, radunata sediziosa, lancio o utilizzo di materiale pericoloso, oltraggio a Pubblico Ufficiale, reati per i quali erano stati deferiti all’Autorità Giudiziaria dalla DIGOS.

Quel giorno, gli stessi, poco prima dell’inizio della partita, sbucando improvvisamente dal ponte sul canale “La Palma”, si erano diretti in corteo, caratterizzato da compattezza militare e fare minaccioso, in prossimità dello stadio, dove si sono radunati nell’area antistante la Curva Nord dello Stadio “Sardegna Arena”. Per tutta la durata della partita, avevano scandito cori di incitamento alla squadra e frasi offensive nei confronti dei poliziotti impegnati nel servizio di ordine pubblico, accendendo fumogeni e facendo esplodere artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo concreto per le persone.

I provvedimenti di DASPO – Misura di Prevenzione di cui all’art. 6 commi 1 e 2 della Legge n. 401/1989 – sono stati emessi a seguito di un’attenta e scrupolosa attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine che, al fine di salvaguardare esigenze inerenti all’ordine pubblico, ha valutato la gravità delle condotte e la pericolosità sociale dei singoli soggetti, graduando la durata dei provvedimenti, considerando anche la recidiva nella commissione di condotte analoghe.

Per questo, a 7 dei 20, in quanto recidivi e che in passato erano già stati destinatari dello stesso provvedimento amministrativo, è stato applicato un D.A.Spo dai 5 ai 6 anni con obbligo di presentazione agli Uffici di P.S. per un periodo da 1 a 4 anni. Tali limitazioni della libertà personale sono state adottate nell’ottica di prevenire altre aggressioni o comunque condotte pericolose. Agli altri 13 tifosi Ultras è stato notificato un D.A.Spo per la durata da 2 a 5 anni.

Tutti i soggetti destinatari della misura interdittiva non potranno accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni sportive del gioco del calcio, calendarizzate e pubblicizzate, a qualsiasi livello agonistico, professionistico, dilettantistico nonché giovanile, anche amichevole e per finalità benefiche, nonché alle partite della nazionale italiana e di tutte le squadre italiane che verranno disputate nel territorio nazionale e all’estero.

Inoltre, avranno il divieto, in occasione delle gare interne del Cagliari Calcio, nelle 24 ore precedenti e nelle 24 ore successive allo svolgimento delle suddette manifestazioni sportive, di accedere ad una serie di strade e luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono o partecipano alle manifestazioni sportive.

L'articolo Reati fuori dalla “Sardegna Arena”, Daspo di gruppo per 20 Sconvolts del Cagliari proviene da Casteddu On line.