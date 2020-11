Marina Family Friendly, sabato dalle 16,30 è in programma l’evento di chiusura del progetto

Marina Family Friendly è finanziato dalla Regione Sardegna – Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale – L.R. 46/90 piano annuale immigrazione 2019/2020 – Progetti innovativi e qualificati in materia di Politiche di Integrazione degli Immigrati non comunitari.

Nell’opuscolo cartaceo (45 pagine curate dalla cooperativa Si può fare ) confluiscono invece scritture intime e narrative sulla creazione della propria famiglia in un contesto multiculturale: storie che aprono a scenari di riflessioni profonde sul tema dell’interculturalità, delle nuove generazioni, del pregiudizio e della ricchezza culturale che già investe il nostro territorio. Impreziosiscono questa pubblicazione i disegni di giovani artisti tra i 4 e i 13 anni che hanno donato la loro visione spontanea e immediata del “ritratto della famiglia”: ognuno di loro racconta una famiglia in cui culture diverse sono confluite e si sono sapientemente amalgamate.

In questo senso l’appuntamento di sabato vuole promuovere ulteriori riflessioni attraverso i contributi degli esperti chiamati a intervenire: Stefania Russo , presidente della cooperativa Si può fare , Clara Corda, presidente dell’Associazione AIDOS Sardegna (Associazione Donne per lo Sviluppo), Ghidey Sebhat , mediatrice interculturale e referente dell’associazione Arcoiris , Filomena Cappiello e Mauro Ledda , coordinatori nazionali del Network Family in Italia. Modererà il confronto Gisella Congia , psicologa esperta di genitorialità e coordinatrice del progetto Marina Family Friendly .

Sabato 28 novembre dalle 16,30 si svolgerà on line ( in diretta sulla pagina fb Marina Family Friendly) l’evento finale di Marina Family Friendly , progetto partito lo scorso anno a Cagliari con l’obiettivo di creare una rete di supporto, integrazione e conoscenza tra culture diverse.

