Anziano pestato a Piscinas, arrestato anche l’ultimo dei rapinatori: per lui 5 anni di carcere

Una storia di cui si è tanto scritto e parlato. Stamattina a Nuxis, i carabinieri della locale Stazione hanno notificato un’ordinanza di esecuzione per la carcerazione, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari – Ufficio Esecuzioni Penali – datata 23 novembre 2020, nei confronti di Gian Marco Garau, 22enne di Nuxis disoccupato, con precedenti denunce a carico.

Il giovane, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato riconosciuto colpevole dei reati di rapina aggravata, percosse e lesioni, delitti commessi nell’ottobre del 2019 a Piscinas ai danni di Pinuccio Uccheddu, 79enne di Giba, residente a Piscinas, vedovo, pensionato, incensurato.

Il giovane è stato condannato alla pena di 5 anni di reclusione, alla multa di 1.400 euro e all’interdizione dai pubblici uffici per lo stesso periodo. L’uomo è stato condotto in caserma e, al termine delle notifiche, sarà tradotto al carcere di Uta dove sconterà la pena. Assieme a tre complici ormai noti, durante un furto in abitazione era stato sorpreso all’interno della stessa dall’anziano proprietario. Piuttosto che demordere e scappare, i quattro avevano violentemente percosso e legato a una sedia il poveretto, tramutando il furto in appartamento in una efferata rapina, per la quale oggi si è giunti a tale conclusione.

