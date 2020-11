I colleghi di ” Castedduonline” hanno dato rilievo ad un fatto

inusuale : un rapper che va a registrare un proprio video in un Centro

di accoglienza migranti. Si tratta del Centro migranti di Monastir, a

due passi da Cagliari, e del rapper francese Daniel Rouge. Il fatto è

inusuale per il luogo e per i comprimari. I comprimari sono i

migranti extracomunitari, per lo più algerini e tunisini, in

quarantena e sotto accertamenti per il loro rimpatrio. Il luogo è la

sede del Centro Migranti, il cui accesso dovrebbe essere rigorosamente

controllato, come le regole della convivenza. Gli estranei, per

accedervi, dovrebbero essere autorizzati ed i motivi dovrebbero

essere compatibili con lo stato dei residenti, per varie ragioni, che

non sta a noi indagare.

All’opinione pubblica, però, certamente interessa sapere se il rapper

francese è stato autorizzato , da chi e per fare cosa. Sono domande

legittime che attendono una risposta chiara ed esaustiva.

Marcello Roberto Marchi

L'articolo “Il video di un rapper nel centro migranti di Monastir…ma come è possibile?” proviene da Casteddu On line.