Annunci di lavoro in Sardegna, ecco i profili più richiesti

Annunci di lavoro in Sardegna

Le domande per gli annunci sono digitali.

Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.

SESTU

Un’azienda di Sestu cerca 1 falegname serramentista. Offre un contratto a tempo determinato.

OLBIA

Un’azienda di Olbia cerca 1 contabile. Offre un contratto a tempo determinato.

SAN SPERATE

Un’azienda di San Sperate cerca 1 esperto contabile. Offre un contratto a tempo determinato.

PORTO TORRES

Un’azienda di Porto Torres cerca 1 tirocinante operatore amministrativo. Offre un tirocinio regionale.

CABRAS

Un’azienda di Cabras cerca 1 tirocinante magazziniere. Offre un tirocinio regionale.

SASSARI

Un’azienda di Sassari cerca 1 tirocinante disegnatore di impianti elettrici. Offre un tirocinio regionale.

MILIS

Un’azienda di Milis cerca 2 elettricisti. Offre un contratto a tempo determinato.

PULA

Un’azienda di Pula cerca 2 pastai artigianali. Offre un contratto a tempo determinato.

CARBONIA

Un’azienda di Carbonia cerca 3 muratori, 2 carpentieri e 4 installatori di impianti di isolamento acustico e termico. Offre un contratto a tempo indeterminato.

SANT’ANTIOCO

Un’azienda di Sant’Antioco cerca 1 muratore e 1 manovale. Offre un contratto a tempo determinato.

SIMAXIS

Un’azienda di Simaxis cerca 1 tirocinante portantino. Offre un tirocinio regionale.

QUARTU SANT’ELENA

Un’azienda di Quartu Sant’Elena cerca 2 muratori e 4 carpentieri. Offre un contratto a tempo determinato.

SASSARI

Un’azienda di Sassari cerca 1 commesso di banco. Offre un contratto a tempo determinato.

ALGHERO

Un’azienda di Alghero cerca 1 termoidraulico. Offre un contratto a tempo determinato.

PORTO TORRES

Un’azienda di Porto Torres cerca 1 muratore. Offre un contratto a tempo indeterminato.

GIBA

Privato cerca a Giba cerca 1 badante. Offre un contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

Un’azienda di Cagliari cerca 4 sviluppatori di software. Offre un contratto di collaborazione.

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/cantieri-comunali

TRIEI

Il comune di Triei assume per il cantiere 2 manovali edili e 2 conducenti di escavatrice meccanica. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande fino al 2 dicembre. Info nel CPI di Lanusei.

SENORBI’

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale assumerà con selezione articolo 16, 1 conducente di escavatrice meccanica. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande dal 4 all’11 dicembre. Info nel CPI di Senorbì.

GALTELLI’

Il comune di Galtellì assume per il cantiere 5 operai forestali. Il contratto sarà per 5 mesi. Domande fino al 2 dicembre. Info nel CPI di Siniscola.

VIDDALBA

Il comune di Viddalba assume per il cantiere 1 manovale edile e 1 muratore. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 2 dicembre. Info nel CPI di Castelsardo.

CAGLIARI

L’Agenzia Regionale per l’Emergenza Urgenza della Sardegna assumerà con selezione articolo 16, 1 addetto alla gestione dei magazzini. Il contratto sarà per 24 mesi. Domande dal 2 al 10 dicembre. Info nel CPI di Cagliari.

MACOMER

L’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura assumerà con selezione articolo 16, 1 pastore. Il contratto sarà per 3 mesi. Domande dal 2 all’11 dicembre. Info nel CPI di Macomer.

SAN GIOVANNI SUERGIU

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale assumerà con selezione articolo 16, 2 conduttori di macchinari per il movimento terra, 1 elettricista impiantista di cantiere, 1 saldatore e 1 addetto alla manutenzione di aree verdi. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande dal 1° al 9 dicembre. Info nel CPI di Carbonia.

CALANGIANUS

Il comune di Calangianus assumerà con selezione articolo 16, 1 necroforo. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 16 al 22 dicembre. Info nel CPI di Tempio Pausania.

BERCHIDDA

il comune di Berchidda assume per il cantiere 5 braccianti agricoli e 2 operatori alla motosega. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande fino al 30 novembre. Info nel CPI di Olbia.

QUARTU SANT’ELENA

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale assumerà con selezione articolo 16, 1 conducente di escavatrice meccanica, 1 elettricista impiantista di cantiere e 2 saldatori tubisti. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande dal 2 all’11 dicembre. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena.

SAN GAVINO MONREALE

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale assumerà con selezione articolo 16, 1 escavatorista. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande dal 2 al 10 dicembre. Info nel CPI di San Gavino Monreale.

NUORO

L’Agenzia regionale per l’Emergenza Urgenza della Sardegna assumerà con selezione articolo 16, 1 addetto alla gestione dei magazzini. Il contratto sarà a tempo determinato per 24 mesi. Domande dal 2 al 10 dicembre. Info nel CPI di Nuoro.

NARCAO

Il comune di Narcao assumerà con selezione articolo 16, 1 muratore. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 16 al 23 dicembre. Info nel CPI di Carbonia.

SASSARI

L’Università degli studi di Sassari assumerà con selezione articolo 16, 1 agricoltore esperto in colture in pieno campo e 3 pastori. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande dal 2 al 10 dicembre. Info nel CPI di Sassari.

IGLESIAS

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale assumerà con selezione articolo 16, 2 conducenti di escavatrice meccanica, 1 saldatore tubista e 3 operai addetti agli impianti di distribuzione dell’acqua. Il contratto sarà per 8 mesi, 38 ore settimanali. Domande dal 1° al 14 dicembre. Info nel CPI di Iglesias.

GENONI

Il comune di Genoni assume per il cantiere 1 addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 27 novembre. Info nel CPI di Ales.

GONI

Il comune di Goni assume per il cantiere 1 operaio agricolo. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 27 novembre. Info nel CPI di Senorbì.

NUGHEDU SAN NICOLO’

Il comune di Nughedu San Nicolò assume per il cantiere 6 braccianti agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande fino al 27 novembre. Info nel CPI di Ozieri.

ARZACHENA

Il comune di Arzachena assume per il cantiere 14 manovali edili, 4 muratori, 4 giardinieri, 1 geometra e 5 addetti a funzioni di segreteria. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 27 novembre. Info nel CPI di Olbia.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Cantiere comune Palmas Arborea. Info nel CPI di Oristano

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Cantiere Lavoras Ruinas. Info nel CPI di Ales

Cantiere comune Tuili. Info nel CPI di Sanluri

Cantiere comunale Teti. Info nel CPI di Sorgono

Cantiere Lavoras Elmas. Info nel CPI di Assemini

Cantiere comune Soddì. Info nel CPI di Ghilarza

Cantiere Lavoras Cagliari. Info nel CPI di Cagliari

Cantiere comunale Belvì. Info nel CPI di Sorgono

LEGGE 68

SANTA GIUSTA. 1 addetto gestione operativa trasporti

Un’azienda cerca per la sede di Santa Giusta 1 addetto gestione operativa trasporti iscritto alle liste della legge 68 nei CPI di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà per 9 mesi. Domande dal 26 novembre al 4 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

ABBASANTA. 1 artiere ippico

L’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura assumerà per la sede di Tanca Regia ad Abbasanta con avviamento a selezione 1 artiere ippico iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 1° al 16 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

MONASTIR. 1 addetto agli allevamenti ed aziende/pastore

L’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura assumerà per la sede di Monastir con avviamento a selezione 1 addetto agli allevamenti ed aziende/pastore iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena, Sanluri, San Gavino Monreale e Senorbì. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 23 novembre al 4 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

CAGLIARI. 1 operatore amministrativo

Il Ministero dell’Interno assumerà per la sede della Prefettura/Questura di Cagliari con avviamento a selezione 1 operatore amministrativo iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena, Sanluri, San Gavino Monreale e Senorbì. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 23 novembre al 4 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

OZIERI. 1 operatore socio sanitario

Un’azienda cerca per la sede di Ozieri 1 operatore socio sanitario iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà per 7 mesi. Domande dal 23 novembre al 5 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

MACOMER. 2 esecutori amministrativi

Il comune di Macomer assumerà con avviamento a selezione 2 esecutori amministrativi iscritti alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 25 novembre al 7 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

ALGHERO. 2 addetti alle pulizie e 2 aiuto assemblatore

Un’azienda cerca per la sede di Alghero 2 addetti alle pulizie e 2 aiuto assemblatore iscritti alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande dal 23 novembre al 5 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

SASSARI. 1 ausiliario alle vendite

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 ausiliario alle vendite iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande dal 23 novembre al 5 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

SASSARI. 1 addetto alle operazioni ausiliarie di vendita

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 addetto alle operazioni ausiliarie di vendita iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 23 novembre al 5 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

CAGLIARI. 1 coadiutore, 2 necrofori, 2 commessi

L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari assumerà con avviamento a selezione 1 coadiutore, 2 necrofori e 2 commessi iscritti alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI della Sardegna. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 16 al 30 novembre. Info nel CPI di iscrizione.

