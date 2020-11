Alex Zanardi è stabile, trasferito dal San Raffaele a Padova

'Condizione neurilogica consente il trasferimento'

Solo tre giorni dopo però il trasferimento al San Raffaele dove è arrivato "in condizioni di grave instabilità neurologica e sistemica". Qui il pilota 54enne" ha affrontato dapprima un periodo di rianimazione intensiva, quindi un percorso chirurgico, in primo luogo per risolvere le complicanze tardive dovute al trauma primitivo e in seguito per la ricostruzione facciale e cranica".

Dopo il drammatico incidente del 19 giugno a bordo della sua handbike vicino a Siena Zanardi era stato trasportato d'urgenza, operato e ricoverato fino al 21 luglio per poi essere trasferito a Villa Beretta, struttura specializzata in riabilitazione nel Lecchese.

Fonte: La Nuova Sardegna

