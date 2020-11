Un dramma nel dramma. Non ce l’ha fatta Simona Manca, la 39enne positiva al Covid e colpita da una polmonite che, oltre una settimana fa, era stata operata al Ss. Trinità. Incinta al quinto mese, aveva subìto un taglio cesareo, effettuato dai medici per asportare il feto, ormai morto, e la placenta. In quei momenti, i rianimatori del Brotzu, intervenuti in sinergia con i colleghi di Is Mirrionis, avevano utilizzato sulla donna un polmone artificiale per permettere di farla continuare a respirare. Poi, il trasferimento al Brotzu. Oggi, la morte, nel repartino Covid allestito al terzo piano del più grande ospedale della Sardegna. La conferma del decesso arriva dallo stesso ospedale: i medici hanno fatto di tutto, ma poi le condizioni della 39enne, purtroppo, sono peggiorate. E il suo cuore ha cessato di battere.

L'articolo Cagliari, dramma al Brotzu: morta la 39enne positiva che aveva perso il figlio al Santissima Trinità proviene da Casteddu On line.