Adolescenza e adozione, un seminario gratuito on line per le famiglie adottive sarde

Per attraversare il momento di passaggio dell’adolescenza dei figli è fondamentale la collaborazione di tutta la famiglia: i ragazzi e le ragazze hanno diritto di vivere il loro momento di crisi e i genitori devono imparare a costruire un equilibrio tra distanza e vicinanza, ma spesso si sentono in difficoltà perché fanno fatica ad entrare in contatto emotivo con i propri figli e le proprie figlie.

Tutto questo richiede un’attenzione maggiore nelle famiglie adottive, nelle quali, a rendere più complesse le cose, si aggiunge la storia pregressa dei ragazzi e delle ragazze, che spesso contiene vissuti traumatici.

Il Seminario LA FAMIGLIA ADOLESCENTE. CRESCERE E’ UN LAVORO DI SQUADRA si propone di fornire alle famiglie strumenti utili per orientarsi in questa fase del ciclo di vita familiare e costruire modalità efficaci per supportare la crescita, non solo dei ragazzi e delle ragazze che affrontano questo passaggio, ma di tutto il sistema familiare.

Per chi Genitori adottivi. Docente Maria Grazia Rubanu, psicologa, psicoterapeuta specializzata in Psicoterapia Familiare e terapeuta EMDR II livello, svolge attività libero professionale presso lo studio Psynerghia, consulente CIAI per la sede Sardegna. Quando 28/11 dalle 9.00 alle 13.00. Per informazioni

CIAI Sede Sardegna Tel 070/2510083 fax 070/2510084 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

