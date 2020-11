Cagliari, 66 malati Covid in arrivo all’ospedale Marino: chiude il pronto soccorso 

Alle 14 chiude il pronto soccorso dell’ospedale Marino di Cagliari, in via provvisoria, fino al termine della emergenza sanitaria in corso. I pazienti con urgenze traumatologiche e ortopediche dovranno accedere al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu e del Policlinico di Monserrato. Sono 66 i pazienti Covid che nei prossimi giorni saranno trasferiti dagli altri ospedali della Sardegna al Marino, in modo da garantire percorsi no Covid per i pazienti che hanno altre patologie ricoverati nelle diverse strutture. A dirlo è il direttore sanitario del presidio Sergio Marracini: “L’apertura di un secondo Covid Hospital nella città di Cagliari, consentirà di garantire le cure a tutti i pazienti affetti da altre patologie, in altri presidi, in sicurezza. Questa importante operazione è stata portata a compimento Grazie a un tavolo interforze tra ats, azienda Brotzu e Aou”.

