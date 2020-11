Sulla Nuova in edicola il 21 novembre l'emozione del primo giorno di scuola dopo la chiusura per il Covid

Lo sport isolano in lutto per la scomparsa di Nicola Imperio celebre navigatore di rally

Sulla Nuova in edicola il 21 novembre attenzione ai numeri della pandemia in Sardegna con un'altra impennata di contagi. Cordoglio in tutta l'isola per la scomparsa a causa del Covid di un grande sportivo, Nicola Imperio, celebre navigatore di rally.

Sul fronte scuola in alcuni centri dell'isola si comincia a tornare in classe. Ancora sul tema salute, ma in ambito politico, i retroscena sull'impugnazione da parte del Governo della riforma sanitaria della Sardegna.

Nelle cronache il terribile incidente lungo la strada Villasor-Villacidro dove hanno perso la vita un ragazzo e una ragazza.

Una riflessione sulla politica regionale dello scrittore Marcello Fois