Samassi sorride, 3 guariti dal Covid: “Non bisogna illudersi, abbiamo 19 positivi”

Dopo quasi 2 mesi in paese si scende finalmente sotto quota 20, al momento a Samassi ci sono ancora 19 casi di positività, di cui 2 in ospedale.

“Non bisogna illudersi che il peggio sia passato – spiega il primo cittadino – ma è anche vero che quando arrivano buone notizie bisogna godersele fino in fondo perché in questo clima d’incertezza alimentano la speranza per il futuro”.

Buone notizie da Samassi, il sindaco Enrico Pusceddu comunica la guarigione di 3 persone, tra queste anche un cittadino che in questa seconda ondata è stato tra i primi a risultare positivo e a vedersi costretto alle cure ospedaliere. “Dopo tanto tempo, ora anche lui sta bene, il suo tampone è ormai negativo e lentamente potrà riprendere in mano la sua vita quotidiana”.

