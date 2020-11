++ Covid: de Magistris, posti letto? Dati non corrispondono ++

Sindaco Napoli su sanità campana, si stanno alterando anche ora

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - ''I numeri di posti letto non corrispondono a quelli che anche oggi sono stati forniti come dati ufficiali''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a 'Non è l'Arena' su La7, parlando della situazione della sanità campana. ''Il ministro ha fatto gli accertamenti - ha aggiunto - e rapidamente si è passati dal giallo al rosso.

Quindi che c'era qualcosa che non andava e che non va a me sembra assolutamente evidente''. Il sindaco ha affermato: ''si stanno alterando i dati anche in questi giorni perchè tra le terapie intensive che curiosamente aumentano ci sono quelle delle cliniche convenzionate che De Luca sta in qualche modo 'requisendo'". (ANSA).