Covid: Casale 'capitale freddo', pronti aiutare col vaccino

Contatti col commissario straordinario Domenico Arcuri

"Abbiamo già inviato i documenti a Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del governo, per confermare che Casale Monferrato, Capitale del Freddo, in questa partita, potrà recitare un ruolo da protagonista" conferma il primo cittadino, che o ha avuto una videoconferenza con le aziende del territorio che potranno occuparsi di stoccaggio, trasporto e consegna di questo tipo di farmaco "che per le sue caratteristiche - conclude - deve essere conservato a una temperatura di -80 gradi". (ANSA).

(ANSA) - CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 14 NOV - "Il know-how delle aziende specializzate in refrigerazione e logistica che insistono nel Casalese non ha eguali è può giocare un ruolo fondamentale nella sfida che a breve dovrà affrontare il Paese: quella della distribuzione di oltre 60 milioni di dosi di vaccino anti-Covid". Il sindaco Federico Riboldi candida Casale Monferrato (Alessandria) ad avere un ruolo da protagonista nella difficile partita del vaccino contro il Coronavirus.

Fonte: La Nuova Sardegna

