Emergenza Coronavirus: cambia ancora la mappa ‘colorata’ delle tre zone d’Italia (gialla, arancione e rossa), in cui sono suddivise le Regioni in base ai 21 parametri, decisi dal governo in accordo col Comitato tecnico scientifico. In fascia gialla solo Lazio, Veneto, Sardegna, Molise, Trento. L’assessore alla Sanità Nieddu temeva l’inserimento dell’Isola in fascia arancione, ma la Sardegna si è salvata e mantiene ancora solo le misure restrittive valide su tutto il territorio nazionale.

La suddivisione che comporta un diverso livello di restrizioni per far fronte alla seconda ondata. Oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ha ricevuto sul tavolo il report settimanale del ministero della Salute-Iss, con l’indice di contagiosità Rt, ma anche con gli altri indicatori necessari per la classificazione. Sulla base dei dati a disposizione, Toscana e Campania passano in zona rossa, mentre Emilia Romagna, Marche e Friuli Venezia Giulia vanno in area arancione. Il ministro Speranza firmerà in serata l’ordinanza, che andrà in vigore a partire da domenica 15 novembre. Vediamo cosa cambia nelle Regioni nel dettaglio.

https://www.quotidiano.net/cronaca/zona-arancione-gialla-1.5711743

L'articolo Emergenza Covid in Italia, la Sardegna resta in zona gialla proviene da Casteddu On line.