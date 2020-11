Trova e restituisce portafoglio con 3mila euro: il grazie di 30enne di Gergei chef in Olanda

Il giovane aveva perduto soldi e documenti a Cagliari: li ha ritrovati la titolare di una erboristeria

CAGLIARI. Non se la dimenticherà facilmente la sensazione di leggerezza, di libertà, provata l'altra mattina quando una voce di donna al telefono gli ha detto: "Buongiorno, forse ho qualcosa di suo". La signora, titolare di un'erboristeria in centro a Cagliari, in via Fracastoro aveva ritrovato il suo portafoglio con 3mila euro, carte di credito e documenti. Mauro, 30 anni, chef in Olanda, nato a Gergei, aveva perso il portafoglio con i soldi appena prelevati che gli servivano per il rientro nella sua casa olandese e delle carte di credito e debito con le quali soprattutto all'estero si compra tutto, anche soltanto un caffè al bar. La telefonata lo ha raggiunto sulla strada per Gergei, dove stava andando nella speranza di rifarsi un documento di identità il più rapidamente possibile. Racconta Mauro: "Avevo passato una brutta notte al pensiero del tempo che sarebbe stato necessario per riavere un documento di identità. E se nel fratempo la curva pandemica fosse peggiorata? L'Olanda chiusa? Come avrei fatto con gli impegni già presi?".

Sulla strada per Gergei ha innescato la retromarcia per raggiungere subito la sua benefattrice. "Era nel suo negozio - racconta il giovane chef -, in un primo momento avevo pensato che avesse trovato il portafoglio con i documenti, mi sembrava già tanto, invece mi ha riconsegnato il portafoglio così com'era quando mi è caduto dalla tasca. La signora si era data da fare per trovarmi il prima possibile, dato il contenuto capiva che probabilmente ero disperato. Invece, dovevo partire domenica e posso partire domenica. Ho provato una gratitudine grandissima e ho voluto raccontarlo perché questi gesti, queste persone, danno davvero molta speranza".