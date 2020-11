Cagliari, lunedì e mercoledì interruzioni dell’energia elettrica in alcune zone della città: ecco dove

Lunedì 9 e mercoledì 11 novembre 2020 interruzione dell’energia elettrica in alcune zone della città a Cagliari.

Per poter consentire agli operatori di effettuare alcuni lavori sugli impianti, e-distribuzione interromperà temporaneamente l’erogazione dell’energia elettrica in alcune vie di Cagliari lunedì 9 (circa 90 utenze nel quartiere limitrofo alla via Puglia) e mercoledì 11 novembre 2020 (circa 180 utenze nel quartiere limitrofo alla via Meilogu).

Questo il dettaglio di giorni, orari e vie interessate:

Lunedì 9 dalle 9 alle 16:

Abruzzi (civici da 27 a 31, 37, 43, da 49 a 51, 61, 67, 71, da 40 a 52);

Piazza Castellani (sn);

Puglie (sn).

Mercoledì 11 dalle 9 alle 16:

Pertusola (civici da 5 a 27);

Ciociaria (da 2 a 6);

Meilogu (16, 18).

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto e-distribuzione invita a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.