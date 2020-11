“Molti positivi al Brotzu, chiude sino a domani il pronto soccorso: decisione necessaria”

”Numerosi positivi al COVID 19 , dalle ore 16.00 del giorno 8/11/2020 e fino alle ore 9.00 del giorno 9/11/2020 al fine di procedere con una sanificazione, disinfezione, biocontaminazione straordinaria chiude il Pronto soccorso e l’OBI del Brotzu, eccezione fatta per le emergenze cardiochirurgiche vascolari, neurochirurgiche, Ictus, ed emergenze chirurgiche pediatriche”, denuncia il sindacato USB. La notizia della chiusura è stata confermata in serata dalla direzione del Brotzu.

USB SANITÀ NON HA DUBBI: “Scelta sofferta ma necessaria in momento cosi drammatico. Serve salvaguardare al massimo pazienti e operatori. Come USB avevamo preventivato che la veloce recrudescenza del virus avrebbe creato queste emergenze, con tutte le ripercussioni immaginabili sugli ambiti assistenziali, anche per questo avevamo suggerito di coinvolgere l’apparato militare per predisporre un pronto soccorso da campo”.

“Un nostro particolare ringraziamento va a tutti gli Operatori (nessuno escluso anche degli ambiti dirigenziali) per l’enorme sacrificio che anche oggi stanno dimostrando in questa fase drammatica della Pandemia. La recrudescenza del virus purtroppo ha intaccato la roccaforte Ospedaliera, siamo consapevoli pero’ del patrimonio umano e professionale che c’è al proprio interno, speriamo solo che le istituzioni riescano a preservarlo a beneficio di tutta la Sardegna”, dice il sindacato,

Anche per questo e per

chiedere: Sanità Pubblica; Assunzioni stabili; Reddito; internalizzazione dei servizi dati in appalto; potenziamento dei servizi terrritoriali e dell’ ADI e tanto altro.

L’ UNIONE SINDACALE DI BASE FEDERAZIONI SANITÀ E SOCIALE Lunedì 9 novembre a supporto della manifestazione Nazionale che si terrà a Roma presso il Ministero della Salute , sarà davanti alla Prefettura di Cagliari in Piazza Palazzo.

