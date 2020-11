Troppi contagi a Gergei: ordinanza restrittiva del sindaco

Rossano Zedda chiude tutte le scuole, i parchi, il cimitero, il mercato settimanalee gli impianti sportivi

Gergei In seguito all'aumento dei casi di positivitá al Covid 19 nel comune di Gergei, il sindaco Rossano Zedda ha emesso una ordinanza contingibile ed urgente con la quale ha disposto, da domani lunedi 9 novembre fino a domenica 15 novembre (compresa): la sospensione delle attivitá didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, la chiusura dei parchi, delle aree giochi comunali, del mercato settimanale, del cimitero, di tutti gli impianti e i centri sportivi.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, inoltre, possono effettuare solo il servizio al banco nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e per il tempo strettamente necessario alla consumazione. É pertanto vietata la sosta e la consumazione al tavolo. Il sindaco Zedda ha infine disposto il divieto di sostare in tutti i luoghi all'aperto senza comprovata motivazione. Intanto, venerdì 13 novembre dalle ore 08:30 sarà possibile effettuare nella zona industriale (modlità drive in) il tampone per la diagnosi covid-19. .Il costo a carico dei residenti è di 20 euro.

La quota è stata ridotta grazie a un contributo di solidarietà della pro loco. Le persone interessate possono comunicare la propria adesione entro mercoledì 11 novembre. I moduli per l’adesione e il bollettino per il pagamento sono in distribuzione nelle attività commerciali.” Avrei voluto garantire un servizio gratuito, afferma il sindaco Rossano Zedda. Il bilancio comunale, purtroppo, considerate le grosse spese sostenute durante l’anno, per il sociale, per le scuole e per tutte le situazioni critiche del nostro paese, non ha consentito l’impegno della somma occorrente per effettuare lo screening.

Grazie al contributo della pro loco, però siamo riusciti a ridurre la spesa a carico del cittadino. Vi invito comunque a fare un piccolo sacrificio, se è possibile,e ad effettuare il test. Investiamo sulla nostra salute. È importante arginare la pandemia per evitare che la situazione possa degenerare”. A Gergei tutti i 24 ospiti della casa di riposo comunale per anziani, tra cui una ultracentenaria, e i 5 operatori sono risultati positivi al covid. Gian Carlo Bulla