Birmania: appello Suu Kyi alle urne nonostante la pandemia

Legislative dovrebbero mantenere il suo partito al potere

Ogni elettore vada a votare per "scrivere la sua storia, la storia del nostro Paese", ha scritto Suu Kyi, 75 anni, premio Nobel per la pace, su Facebook invitando la popolazione a recarsi ad andare alle urne nonostante l'ondata di coronavirus.

(ANSA) - RANGOON, 08 NOV - La Birmania al voto oggi per le legislative che dovrebbero permettere al partito di Aung San Suu Kyi - la Lega nazionale per la democrazia (Nld), molto criticato all'estero per la sua gestione della crisi dei Rohingya, ma ancora molto amato da una maggioranza della popolazione - di restare al potere. Si tratta delle seconde elezioni generali dalla dissoluzione nel 2011 della giunta militare che ha guidato il Paese per mezzo secolo.

