San Gavino Monreale: l’integrazione delle persone tramite un murale. Il paese si conferma uno dei principali centri che, opera dopo opera, non solo arricchisce esteticamente pareti private e pubbliche, ma che utilizza l’arte anche come motivo di socializzazione e integrazione.

È in corso di realizzazione un nuovo murale lungo la via Nuraci all’incrocio con via Palestrina. L’opera appare ben curata, colorata, bella, con disegni che riportano chiaramente alla identità dei sardi e sangavinesi. “Ma è nel progetto e nelle mani di chi lo sta realizzando il valore più profondo che ne fanno qualcosa di diverso, che appaia o non appaia, qualcosa di speciale – spiega il sindaco Carlo Tomasi – il progetto, finanziato dalla Fondazione di Sardegna e coordinato dalla bravissima pittrice Gisella Mura, lo stanno realizzando le ragazze e i ragazzi dell’associazione Delfino e il valore sta nell’idea di saper far vivere a queste persone speciali delle giornate normali, facendo sentire loro le gioie e le spensieratezze di una sempre ricercata e mai scontata normalità, in questo caso con l’attività della pittura, ‘una scusa’ costruttiva per stare bene insieme”.

Tanti colori e figure che ben rappresentano l’identità locale. “L’idea ed il progetto sono del Signor Piero Follesa che silenziosamente da quasi trent’anni cerca di dare un’immagine alla normalità, come solo l’amore di un padre sa dare”.

L’Amministrazione comunale non può quindi che ringraziare lui e l’associazione Delfino per quanto gratuitamente hanno dato in tutti questi anni, arricchendo il paese di opportunità di accoglienza per tanti, disabili, persone in recupero da pene giudiziarie, educatori e soprattutto famiglie.

L'articolo San Gavino Monreale, l’integrazione delle persone tramite un murale proviene da Casteddu On line.