Assemini, pusher denunciato dai carabinieri per spaccio di droga

Ieri ad Assemini i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Cagliari hanno denunciato N.I. ,47enne, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo una mirata attività di osservazione, i militari hanno potuto osservare il pusher mentre usciva dalla propria abitazione, subito dopo l’arrivo di un acquirente. Sotto l’attenta osservazione dei carabinieri armati di binocoli militari, lo spacciatore, dopo essersi avvicinato al finestrino lato passeggero, ha compiuto uno scambio di qualcosa. I militari hanno deciso di intervenire per non farsi sfuggire la situazione e hanno trovato una banconota da 50 euro nei pantaloni dell’uomo e una dose di cocaina del peso di mezzo grammo in quelli dell’acquirente.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di recuperare inoltre altre dosi tra cocaina e marijuana per un peso totale di circa 2 grammi ed ulteriori 300 euro circa sequestrati, poiché ritenuti provento dell’attività illecita.

L’acquirente, al quale è stata ritirata la patente, è stato anche segnalato per l’illecito amministrativo di far uso di stupefacenti. Si prevede per lui una sospensione della patente di guida.