San Giovanni Suergiu, inaugurata la nuova palestra: ieri il taglio del nastro

La giovane sportiva di Quartu Sant’Elena, in preparazione per le Olimpiadi di Tokyo, ha tagliato il nastro insieme alla sindaca Elvira Usai e augurato a tutti gli atleti e sportivi di San Giovanni Suergiu un futuro ricco di soddisfazioni. L’evento è stato organizzato dalla Proloco.

Con oltre 300mila euro tra finanziamenti comunali e sovracomunali, la struttura sportiva polifunzionale di via Mascagni sarà agibile e potrà ospitare nuovamente tante diverse discipline sportive al suo interno. Madrina dell’inaugurazione, nel pieno rispetto delle norme anti covid, è stata la campionessa italiana di atletica Dalia Kaddari, la prima volta nel Sulcis per promuovere lo sport.

