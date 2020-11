La Dinamo non regge l'urto a Trento, sconfitta 78-92

Da applausi ancora una volta capitan Devecchi e Spissu

Finale 92-78, da applausi ancora una volta capitan Devecchi (4/4 al tiro con 3/3 da 3 punti), e Spissu in evidenza come sempre alla voce assist: 10.

Ieri nell’anticipo della serie A di basket i biancoblù hanno dovuto ancora una volta fare a meno di Treier e Kruslin (Covid) oltre che di Pusica (infortunato). Si è rivisto in campo Gentile, sì, ma ancora ben distante dalla miglior forma. Così dopo un primo quarto a denti stretti (17-13) e un secondo parziale già in salita (45-32 all’intervallo) i biancoblù sassaresi hanno man mano mollato, affondando oltre i 20 punti di gap.

Fonte: La Nuova Sardegna

