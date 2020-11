Golfo Aranci, Scuola Civica di Musica: iscrizioni fino al 10 novembre

Corsi per scolari, studenti e adulti

GOLFO ARANCI. Scadono il 10 novembre le domande di iscrizione ai corsi musicali della Scuola Civica di Musica di Golfo Aranci.

Le iscrizioni possono essere fatte al Comune di Golfo Aranci per i corsi musicali durante l’anno scolastico 2020/2021. L’attività, che potrà essere seguita da giovanissimi delle scuole di tutti i cicli, dalla primaria alle superiori, e da adulti senza limiti di età, è aperta agli appassionati di chitarra, pianoforte, canto ma non è escluso che possano essere avviati anche corsi per altri strumenti come batteria o violino.

Il costo di iscrizione per l’anno scolastico 2020/21 è fissato in 50 euro l’anno e gli allievi potranno usufruire di un piano didattico articolato in 25 settimane.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio turismo del Comune di Golfo Aranci oppure la segreteria della scuola al numero 3331446717.

Per chi invece volesse inviare il modulo di iscrizione via mail potrà scaricarlo dal sito e spedirlo all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.