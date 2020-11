La Maddalena, test sierologici drive-in a insegnanti e personale Ata

L'iniziativa gratuita dell'amministrazione, con partecipazione su base volontaria, è cominciata oggi e proseguirà domani

LA MADDALENA. L’amministrazione comunale ha avviato in modo autonomo una campagna di screening sul personale scolastico e Ata attraverso test sierologico pungidito. Il drive-in si svolge a Tegge.

“Siamo partiti dalle scuole – spiega il sindaco Fabio Lai -, perché abbiamo 800 alunni e vogliamo dare un segnale forte alle famiglie e rasserenarle. Abbiamo iniziato oggi e proseguiremo anche domani per eseguire test sierologici sugli insegnanti e sul personale scolastico. In pratica proponiamo un drive-in ogni sabato e domenica fino al raggiungimento di 140 test. In base al dato che otterremo vedremo poi cosa fare”.

L’iniziativa partita dall’amministrazione ha trovato consensi e disponibilità da privati, che in modo gratuito hanno messo a disposizione macchinari e personale. Come la compagnia di navigazione Delcomar. “Ho le mani legate perché non abbiamo ancora dati ufficiali dall’Ats – afferma Lai -, così ho lanciato un appello alla comunità. La risposta è stata immediata: c’è chi ha messo a disposizione il macchinario, chi ha sponsorizzato i test sierologici. I volontari sono scesi subito in campo. La Croce Rossa arrivata da Sassari. Le suore che hanno concesso il loro spazio a Tegge per consentire il drive-in. La società civile che ha risposto al mio appello”. (w.b.)