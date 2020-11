Cagliari, pusher tradito dal forte odore di marijuana: 29enne in manette a Mulinu Becciu

E’ stato il forte odore di marijuana che emanava a far scattare la perquisizione e successivamente l’arresto da parte della squadra volanti di un pregiudicato di 29 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Erano le 12:30 quando due agenti lo hanno notato in via Caravaggio, nel quartiere Mulinu Becciu, mentre scambiava qualcosa con un altro uomo. Sapendo che aveva precedenti in materia di stupefacenti i poliziotti hanno deciso di procedere al controllo. Accortisi della loro presenza i due uomini si sono dati alla fuga.

L’attenzione degli operatori si è concentrata sul 29enne che è stato bloccato prima che potesse raggiungere il suo appartamento in uno stabile poco distante. Sottoposto a controllo, i polizotti hanno trovato solo 70 euro nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette quale sicuro provento dell’attività di spaccio. Nonostante nessuna sostanza stupefacente gli è stata trovata addosso, dalla sua persona continuava a provenire un insistente forte odore tipico della marjuana.

Gli Agenti, dunque, hanno esteso il controllo in casa e la perquisizione ha permesso di rinvenire, occultati nella camera da letto 640 grammi di marijuana e circa 200 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Stamattina si terrà l’udienza di convalida per direttissima.

