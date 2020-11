Cagliari, “Sonia? E’ viva e sta bene, protetta dagli ignoranti che la perseguitano”

Circola da alcuni giorni, sui social, la notizia della morte di Sonia. Ma la donna, conosciuta in città per i due euro di elemosina domandati con insistenza ai passanti e ai passeggeri dei bus, è viva e sta bene.“Una donna con le sue fragilità, che è diventata bersaglio di derisione da parte di individui spregevoli (che sarebbero da perseguire penalmente) che fanno circolare anche video e immagini di Sonia incentivando la derisione”, scrive Gisella Trincas, presidente dell’Asarp, “ci sono però anche altre persone, che conoscono Sonia, che l’apprezzano e le vogliono bene. Informo quindi tutti, dopo aver sentito la sua famiglia, che Sonia sta bene. È accolta in una Comunità che si occupa di lei unitamente alla sua famiglia. Non la vedrete più in giro alla mercé dell’ignoranza e dell’intolleranza. Noi, che la conosciamo, le auguriamo ogni bene. Le auguriamo di riprendersi e di tornare presto tra di noi perché ci manca”.

