Oristano, altri sette positivi al coronavirus

Il totale in città dall'inizio della pandemia sale a 216

ORISTANO. Anche oggi 6 novembre a Oristano si registrano 7 casi di positività al Covid-19. L’aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus in città è stato comunicato al Sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie della ASSL di Oristano.

Per effetto dell’aggiornamento odierno in città i casi positivi accertati dall’inizio di settembre diventano 216 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 241), i pazienti guariti sono 75 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 100), mentre i soggetti ancora in cura sono 137. I pazienti ricoverati in ospedale sono 15, di cui 12 per Covid-19 e 3 per altre patologie. Quattro i pazienti deceduti.