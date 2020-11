Quartu, Delunas saluta con la nuova illuminazione della pista ciclabile del Poetto: “Passeggiata fruibile tutto l’anno”

Lungomare del Poetto di Quartu Sant’Elena illuminato a giorno: conclusi i lavori nella passeggiata ciclopedonale, portati avanti dalla Engie, nell’ambito del contratto di Global Service, e finanziati dall’amministrazione comunale, con fondi propri e grazie al Decreto Crescita.In 3.5 km di pista ciclopedonale sono 162 i nuovi pali e 300 i punti luce.Rispetto al vecchio impianto, la cui rimozione verrà completata nei prossimi giorni con il ritiro degli ultimi pali, il nuovo è tipologicamente differente, con luci a led, e capace di migliorare sia la viabilità pedonale che quella ciclistica, senza trascurare quella veicolare, nelle zone parcheggio. Soddisfazione da parte dei cittadini che hanno espresso il loro giudizio positivo sul programma realizzato. “Un bel passo in avanti anche dal punto di vista dell’efficientamento energetico – spiega il sindaco Stefano Delunas – al fine di garantire consumi ecosostenibili”.La passeggiata quindi diventa quindi godibile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno,” a tutto vantaggio dei quartesi, ma anche dei turisti che sceglieranno il nostro territorio, in un ambiente incantevole, incastonato tra mare, stagno e montagna”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a