Cagliari, i tassisti disperati protestano in via Roma: “Incassi a picco, vogliamo anche noi i ristori”

I tassisti di Cagliari si uniscono alla protesta nazione e scioperano e protestano anche a Cagliari, bloccando via Roma. Taxi messi a spina di pesce sotto il Consiglio regionale: “Siamo disperati, gli affari sono crollati. La gente non gira, siamo penalizzati anche a causa degli ultimi Dpcm. Dove sono i soldi per la nostra categoria? Vogliamo anche noi i ristori”, spiega Riccardo Mascia, uno dei taxisti cagliaritani presenti alla protesta, di Confartigianato. “Facciamo pochissime corse al giorno, il calo degli affari è del 90 per cento. La Regione deve aiutarci, l’ha fatto per altre categorie e, se lo Stato non interviene, possiamo rivolgerci solo alla Regione, che può darci degli aiuti economici”.

Una ventina i tassisti presenti in via Roma, nel corso della diretta video sulla nostra pagina Facebook ci sarà la possibilità di conoscere, dalla loro viva voce, le loro richieste.

