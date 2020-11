A Isili il Covid “corre”, 102 positivi: il Comune offre assistenza psicologica ai cittadini

“La Giunta Comunale ha deliberato l’acquisto di tamponi nasofaringei per la realizzazione di test antigenici rapidi finalizzati alla ricerca degli antigeni virali di SARS COV 2 da eseguire sulla popolazione su base volontaria e l’acquisto di pulsiossimetri per la rilevazione della quantità di ossigeno presente nel sangue, la frequenza cardiaca e l’intensità della pulsazione”.

Non si ferma la “corsa” del Covid-19 a Isili. I contagiati in città sono centodue, stando all’ultimo aggiornamento dell’Ats. Uno dei positivi è stato ricoverato in ospedale a Cagliari. E il Comune guidatl dal sindaco Luca Pilia continua a correre ai ripari per cercare ID contenere il dilagare del virus.

